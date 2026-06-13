Neuer, Sané, Hitze: Risiken und Fragen vor dem WM-Start

Houston (dpa) - Manuel Neuer fliegt nach den Bällen und packt sicher zu. Julian Nagelsmann freut sich über jede Abkühlung auf dem heißen Trainingsplatz. Und Leroy Sané erlaubt sich - so ist er nun einmal - ein kleines Späßchen mit Jamal Musiala. Vor dem WM-Auftakt gegen den krassen Außenseiter Curaçao zeichnet die Fußball-Nationalmannschaft ein Bild zwischen Entschlossenheit und Lockerheit. Jetzt kann es endlich losgehen.

«Ich glaube, jeder der Jungs, die da sind, hat das gleiche Ziel, und das ist: Weltmeister werden», sagte Deniz Undav im Teamquartier in Winston-Salem vor der Abreise nach Texas. Nach den Auftakt-Schocks 2018 gegen Mexiko (0:1) und 2022 gegen Japan (1:2), welche die größten deutschen WM-Blamagen einläuteten, zählt am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston nur ein klarer Erfolg gegen die Nummer 82 der Weltrangliste.

Und doch ist die Partie gegen die Kicker aus der Karibik ein WM-Wegweiser. Alle Fragezeichen konnte der Bundestrainer auch nach neun Siegen in Serie nicht beseitigen. Im Fokus stehen dabei Comeback-Torwart Neuer und Außenstürmer Sané, der als Ersatz für den verletzt abgereisten Lennart Karl mal wieder bei einem großen Turnier ganz genau beobachtet wird.

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Geht Nagelsmann bei Neuer ein WM-Risiko ein?

Undav fasste alle Hymnen auf die Strahlkraft von Neuer noch einmal zusammen. «Wenn so ein Zwei-Meter-Torwart auf dich zuläuft, kannst du dich ein bisschen erschrecken», sagte der DFB-Stürmer. Ausstrahlung, Erfahrung, internationales Renommee. All diese Kriterien führten zur Rückholaktion des 40-Jährigen und zur Degradierung von Oliver Baumann.

Neuers fünfte WM-Teilnahme ist ein Signal nach innen und außen. So viele erfahrene Spieler hat Nagelsmann nicht im Kader. Neuer ist überhaupt der Einzige, der schon mal ein K.o.-Spiel bei einer WM bestritten hat. Sieben sind es insgesamt. Das letzte war das siegreiche Finale 2014 gegen Argentinien.

Foto: Christian Charisius/dpa Manuel Neuer hat allen Kollegen im DFB-Kader etwas voraus.

Erfahrung schlägt Risiko. Denn natürlich kann es sein, dass die Wade wieder streikt. Dass die Bedingungen in Amerika Neuers Physis strapazieren. Und dann? Dann spielt wieder Baumann, der seine Qualität in 13 Länderspielen bis zu den WM-Tests gegen Finnland (4:0) und die USA (2:1) bewiesen hat.

Der Hoffenheimer hat keinerlei Anzeichen gemacht, dass ihn die Rückstufung mental so mitgenommen hat, dass er nicht auf höchstem Niveau bereit wäre. Neuer hat sich im Kader zudem so reintegriert, dass er auch bei Wehwehchen mal pausieren könnte. «Manu gibt Gas, Manu redet viel, auch abseits vom Platz. Er ist eine Respektfigur, mit dem kannst du viel reden», schilderte Undav.

Kann Sané endlich bei einem Turnier zünden?

Sané und große Turniere - das passt bislang gar nicht zusammen. 2016 war er als EM-Youngster noch ein Versprechen für die Zukunft. 2018 wurde er kurz vor der WM von Joachim Löw überraschend aussortiert. Die EM-Turniere 2021 und 2024 verliefen enttäuschend. Die WM 2022 in Katar war durch eine Verletzung auch persönlich getrübt. Null Tore in zwölf Turnierspielen ist die ernüchternde Bilanz.

Und jetzt soll es in Amerika besser laufen? Die Pfiffe der DFB-Fans beim Test in Stuttgart gegen Ghana (2:1) Ende März hallen noch nach. Sané ist 30. Und immer noch reden viele von seinem Potenzial. Das Image des schnoddrigen, selbstgefälligen Genies ist er nie losgeworden, auch nicht in 76 Länderspielen.

Foto: Christian Charisius/dpa Leroy Sané ist lange dabei und spielte bei großen Turnieren noch keine große Rolle.

Externe Betrachtung und interne Wertschätzung differieren aber vermutlich bei keinem anderen Spieler so stark. Bei seinen Kollegen ist der Spaßvogel maximal geschätzt. Auch Nagelsmann hält an ihm fest, kitzelt ihn verbal. Nach einer klaren Ansage schoss er zwei Tore beim finalen 6:0 in der WM-Qualifikation. Gegen die USA gelang ihm bei der WM-Generalprobe der Siegtreffer zum 2:1.

«Erinnere dich immer an die Momente zurück, was du auf dem Platz geleistet hast und was du zu leisten imstande bist», sagte der Bundestrainer in Sanés Nominierungsvideo. Gegen Curaçao rückt er wohl wieder für Karl in die Startelf. «Du wirst eine sehr gute WM spielen, weil du laufen kannst wie ein junges Reh», prophezeite Nagelsmann. Für Sané ist es Zeit, das Vertrauen zurückzuzahlen.

Spielt die Hitze in Houston eine Rolle?

Kühlwesten, Ventilatoren und Fontänen aus den Rasensprengern. Alle Temperatur-Senker sind im heißen amerikanischen Sommer willkommen. Gerade Nagelsmann nimmt die Hitze mit, wie er verriet. Nur Jammern soll niemand. «Natürlich ist es extrem heiß, aber das wussten wir auch schon vorher», sagte Jonathan Tah. «Am schlechtesten geht man damit um, wenn man sich darüber beschwert», sagte der Abwehrspieler.