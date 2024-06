Neuers Comeback mit «Millisekunden-Schock» wirft Fragen auf

Nürnberg (dpa) - Manuel Neuers rechter Reklamier-Arm schnellte sofort in die Höhe. Angstvoll ging sein Blick zur Seitenlinie. Unweit der Mittellinie musste Julian Nagelsmanns EM-Torwart einen viel zu kurzen Rückpass von Verteidiger Robin Koch klären. Doch der erst so aufmerksame Neuer tat das dann ebenso unnötig wie leichtsinnig mit einem Chipball, der beim Gegner landete. Und der stürmte prompt auf das leere deutsche Tor zu.

Zum Glück für Neuer riss auch der Linienrichter gleich die Fahne in die Höhe und zeigte eine Abseitsstellung nach Andrej Jarmolenkos Kopfball auf den los sprintenden Artem Dowbyk an. «Ich habe den Jarmolenko auf der linken Seite gar nicht gesehen», sagte Neuer später zu seinem Fauxpas in der 88. Minute, der in diesem EM-Probelauf folgenlos blieb.