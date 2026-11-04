Champions League

Neuers Rekordspiel nach Schmerzen am Fuß und Eisbad

Manuel Neuer avanciert beim Sieg in Madrid zum deutschen Rekordspieler in der Königsklasse. Aber der 164. Einsatz war noch am Spieltag gefährdet, wie der Kapitän nach dem 2:0 verrät.

Zu null im Rekordspiel: Manuel Neuer nach einem gehaltenen Ball mit Teamkollege Joshua Kimmich. Foto: David Canales/dpa
Zu null im Rekordspiel: Manuel Neuer nach einem gehaltenen Ball mit Teamkollege Joshua Kimmich.

Madrid (dpa) - Manuel Neuer war nach seinem erfolgreichen Rekordspiel glücklich und stolz. Und der 40 Jahre alte Kapitän des FC Bayern München war froh, dass er gegen Atlético Madrid überhaupt im Tor stehen konnte. Denn ihn plagen weiterhin Schmerzen am Fuß, die auch seine Rückkehr nach drei verpassten Pflichtspielen beim 2:0 in Madrid lange gefährdeten.

«Es war keine leichte Situation für mich in den vergangenen Tagen und Wochen», sagte Neuer. Was machte es so schwer? «Die Schmerzen», antwortete der 40-Jährige bei Amazon Prime. «Ich habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt. Auch heute Morgen nach dem Aufstehen», erzählte er am späten Abend nach dem Spiel. Auf der Dachterrasse des Teamhotels sei er «bei 14 Grad Wassertemperatur» im Pool gewesen. Das Kühlen half dem Fuß.

Müller und Messi überholt

Mit seinem 164. Einsatz stieg er zum deutschen Rekordspieler in der Champions League auf. Thomas Müller und Lionel Messi hat er überholt (je 163). «Das ist etwas ganz Besonderes für mich», sagte er in der Mixed Zone den Reportern. «Ich musste darauf lange warten bei meinen Verletzungen in der Karriere.»

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Nur Cristiano Ronaldo (183) und Iker Casillas (177) stehen jetzt noch vor ihm. Einholen wird sie Neuer wohl nicht mehr. Er absolviert ziemlich sicher seine letzte Saison. Aber ein großes Ziel hat er noch in Europas Königsklasse.

Neuers Traum: Rückkehr zum Finale

«Ich denke, wir würden gerne nochmal hierhin zurückkehren», sagte der zweimalige Champions-League-Gewinner (2013, 2020). Im Estadio Metropolitano findet am 5. Juni 2027 das Endspiel statt. Es könnte seine letzte Partie als Profi sein. Der Sieg bei Atlético sei «vielleicht ein gutes Omen».

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