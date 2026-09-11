American Football

NFL: 49ers gewinnen Australien-Premiere gegen Rams

Die San Francisco 49ers feiern im ersten Australien-Spiel der NFL-Geschichte einen klaren Sieg gegen die Los Angeles Rams. Die späte Anreise des Teams aus LA zahlte sich nicht aus.

Die San Francisco 49ers starten mit einem Sieg in die NFL-Saison. Foto: Joel Carrett/AAP/dpa
Die San Francisco 49ers starten mit einem Sieg in die NFL-Saison.

Melbourne (dpa) - Die San Francisco 49ers sind mit einem überraschend deutlichen Sieg in die NFL-Saison gestartet. Im ersten Australien-Spiel der Liga-Geschichte bezwangen die Kalifornier die als Mitfavorit auf den Super Bowl gestarteten Los Angeles Rams mit 27:7.

Vor gut 100.000 American-Football-Fans im Melbourne Cricket Ground gewann 49ers-Quarterback Brock Purdy das Duell der Spielmacher gegen den amtierenden MVP Matthew Stafford klar. Purdy warf drei Touchdown-Pässe, Stafford blieb ohne Wurf in die Endzone. Star-Receiver Puka Nacua aufseiten der Rams kam auf fünf gefangene Bälle für 74 Yards Raumgewinn.

Späte Anreise der Rams zahlt sich nicht aus

Die hoch gehandelte Defensive von Los Angeles um Neuzugang Myles Garrett konnte wenig Akzente setzen. Rückkehrer Aaron Donald, der nach mehr als zwei Jahren Pause ein spektakuläres Comeback verkündet hatte, reiste nicht mit nach Australien und kam entsprechend noch nicht zum Einsatz.

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Die Rams hatten sich zuvor zu einer ungewöhnlich späten Anreise entschieden und waren erst am Vortag des Spiels in Melbourne angekommen. San Francisco hingegen wählte eine andere Herangehensweise und war schon mehr als eine Woche vorher in Australien gelandet.

«Ich suche keine Ausreden. Ob man nun sagt, es liege am Reisen oder was auch immer - wir waren in dieser Phase einfach nicht gut genug», sagte Rams-Coach Sean McVay: «Wir haben nicht gut genug trainiert, und wir werden das analysieren und nach vorne schauen.»

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