NFL-Events in Deutschland: Wette auf die Zukunft

München (dpa) - Gut zwei Minuten. Länger braucht man nicht vom Fan-Fest der Detroit Lions in der Münchner Innenstadt bis zum eigens aufgebauten Fanshop. Die Instagram-Macher des NFL-Clubs sind den Weg für die Anhänger mit der Kamera schon mal abgelaufen. Das im Lions-Blau geschmückte Hofbräuhaus als temporäres «Team Pub» ist ebenfalls nicht weit entfernt. Wenn Teams der schillerndsten Football-Liga der Welt für ihre Abstecher ins Ausland reisen, dann geht es um weit mehr als nur Sport - es sind vor allem Business-Trips.

Das ist auch vor dem Spiel der Lions gegen die New England Patriots am Sonntag (15.45 Uhr/RTL) in München nicht anders. Klar, die Fans freuen sich auf den ersten Profi-Auftritt des deutsch-amerikanischen Detroit-Stars Amon-Ra St. Brown im Geburtsland seiner Mutter. Oder den letztjährigen Super-Bowl-Finalisten aus New England in der knisternden Atmosphäre in der Allianz Arena.

Die reichste Sportliga der Welt und ihre Teams als Multi-Milliarden-Konzerne wollen mit den Auslandspartien vor allem neue Anhänger und damit Kunden für sich gewinnen. Elf NFL-Franchises haben Marketingrechte in Deutschland, sie alle organisieren in dieser Woche in München Events vor allem in Wirtshäusern.

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Das plant die Liga

Die NFL bewegt sich finanziell in Sphären, von denen anderen Sportligen wie etwa die Bundesliga nur träumen können. Sie verzeichnete Analysen zufolge 2025 Umsätze von rund 24 Milliarden Dollar (rund 21,6 Milliarden Euro). Ein aktuell laufender Mediendeal über elf Jahre beschert der NFL 110 Milliarden Dollar. Doch NFL-Chef Roger Goodell denkt über die USA hinaus und pusht daher seit Jahren die Auslandspartien. Er will American Football global auf ein neues Level heben. Und dazu sind Partien wie in München die Werbeplattform.

Der Einsatz der Teams

Für Teams wie die Lions, die als Heimmannschaft geführt sind, ist das Match zunächst einmal teuer. Von «erheblichen» Kosten spricht etwa Emily Griffin, Detroits Vizepräsidentin und Marketingchefin. Zahlen nennt sie keine. Als die Washington Commanders im Oktober als designierte Gastgeber in London spielten, sagte Teambesitzer Josh Harris hinsichtlich der finanziellen Bilanz: «Die ist nicht gut. Die ist sogar schlecht in vielerlei Hinsicht.»

Zunächst entgehen den Teams viele Einnahmen von normalen Heimspielen in den USA, etwa Gelder durch Tickets, Catering oder VIP-Logen. Zudem kosten Flüge und Unterkunft für die NFL-Kader von mehr als 50 Mann sowie das große Team drumherum. Die Liga steuere zwar etwas bei, schilderte Griffin von den Lions. «Aber der allergrößte Teil der Investition kommt vom Verein selbst.»

Die Zukunftswette

Die Teams hoffen, diese Gelder gewinnbringend anzulegen. «Das ist eine langfristige Strategie, um die Detroit Lions als Marke wachsen zu lassen», schilderte Griffin. «Wir investieren zwar an diesem Wochenende, aber das soll nur die Grundlage sein für viele weitere Jahre.» Für ihr Fanfest auf dem Odeonsplatz fliegen die Lions den DJ Kevin Saunderson sowie den Rapper Big Sean als weitere Detroit-Markenbotschafter für jeweils ein Konzert ein.

So will München als Gastgeber profitieren

Für die bayerische Landeshauptstadt sind die NFL-Gastspiele finanziell lukrativ. Die weltweit beachtete Premiere im Herbst 2022 ließ nicht nur Superstar Tom Brady schwärmen und wurde dank Videos der «Country Roads» singenden Fans in der Allianz Arena ein viraler Hit. Münchens Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel verzeichnete durch das Match direkte Einnahmen von 32,2 Millionen Euro. Am Ende sprangen Steuereinnahmen von 4,1 Millionen Euro raus, wie das Referat für Arbeit und Wirtschaft auf Anfrage mitteilte.