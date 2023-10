NHL: Nächste Pleite für Draisaitl - 100. Punkt von Seider

Edmonton (dpa) - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers rutschen in der nordamerikanischen Profiliga NHL immer tiefer in die Krise.

Die als Mitfavorit auf den Stanley Cup in die Saison gegangenen Kanadier verloren auch das Heimspiel gegen die New York Rangers mit 0:3 und kassierten damit bereits die sechste Niederlage im siebten Saisonspiel. In Abwesenheit seines weiterhin verletzten Sturmpartners Connor McDavid bekam Draisaitl die meiste Einsatzzeit aller Oilers-Feldspieler, doch auch er konnte nicht überzeugen.