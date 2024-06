Nicht mehr nur der Sohn von Sergio Conceição

Leipzig (dpa) - Der Held des Abends für ganz Fußball-Portugal dachte vor allem auch an seine Liebsten. «Ich widme das meiner Familie, die sehr gelitten hat», sagte Francisco Conceição im Leipziger EM-Stadion. Auf der Tribüne hatte sie mitgefiebert und mitgejubelt beim 2:1 des Mitfavoriten auf den EM-Titel gegen Tschechien dank des Treffers von Francisco Conceição in der Nachspielzeit. «Ich wollte der Mannschaft auf jede erdenkliche Weise helfen, und zum Glück ist mir das auch gelungen», sagte er.

Nicht Cristiano Ronaldo, der 39 Jahre alte Superstar der Portugiesen, sorgte für den wichtigen Sieg zum Auftakt in die Titelmission. Dafür herzte er als erster den Retter mit dem in Portugal, aber auch Deutschland unter Fußball-Fans sehr bekannten Namen. Vater Sergio besiegelte einst mit allen drei Toren bei der EM 2000 das peinliche Vorrunden-Aus der DFB-Mannschaft.

Ronaldo-Grüße in der Nacht: «Bis zum Ende, Portugal»

In der zweiten Minute der Nachspielzeit gegen Tschechien dürfte Francisco Conceição endgültig abgelegt haben, erstmal nur der Sohn von Sergio Conceição zu sein. Ob Ronaldo bei seiner sechsten EM und damit so vielen wie kein anderer Fußballer, ob der 41 Jahre alte Pepe als nun ältester Teilnehmer in der EM-Geschichte - alle drückten und herzten den gerade mal 1,70 Meter großen Francisco Conceição, der rund 120 Sekunden vor seinem Treffer erst eingewechselt worden war.