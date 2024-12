Nicht nur Fußball-WM: Saudi-Arabiens Aufstieg zur Sportmacht

Berlin (dpa) - Für den Aufstieg zur neuen Sportmacht stellt Saudi-Arabien einen Staatsfonds mit etlichen Milliarden Euro bereit, doch Toni Kroos kann das Königreich damit nicht kaufen. Die Menschenrechtslage in dem Land sei «das eine, was mich von so einem Wechsel abhalten würde», sagte der Weltmeister von 2014 einmal vor dem Ende seiner Karriere. Wenn das Geld wichtiger als alles andere ist, «beginnt es schwierig zu werden für den Fußball, den wir alle kennen und lieben».