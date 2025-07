«Mentalitätssieg» und Schweden-Hilfe: DFB-Team in K.o.-Runde

Beim gefühlten EM-Heimspiel in Basel tun sich die DFB-Frauen lange schwer. VAR-Entscheidungen sorgen für Aufregung, am Ende trifft die Torjägerin. Und später am Abend kann nochmal gefeiert werden.