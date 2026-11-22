Bremen (dpa) - Justin Njinmah hat den SV Werder Bremen mit einem Doppelpack zum Prestigesieg im Nordderby gegen den Hamburger SV geführt. Mit seinen beiden Treffern in der 66. und 77. Minute schoss der Stürmer die Bremer in der 111. Bundesliga-Auflage des Klassikers zum 4:0 (0:0). Kapitän Marco Friedl (55.) hatte die Gastgeber vor 41.540 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion in Führung gebracht. Niclas Füllkrug (90.+2) setzte in der Nachspielzeit mit seinem zehnten Saisontor den Schlusspunkt.

«Genau so stellt man sich ein Derby vor», sagte Doppeltorschütze Njinmah bei DAZN, der zuvor seinen ersten Treffer mit dem Ball unter dem Trikot als Babybauch und Nuckeldaumen gefeiert hatte. «Es war einfach ein unfassbar geiles Spiel. 4:0 - klarer Derbysieger. Und wir können alle schön nach Hause», sagte er und wollte rasch zu seiner schwangeren Frau. «Wenn jetzt heute Abend noch mein Sohn kommt, dann ist es ein perfekter Tag», meinte Njinmah.

Rund um die als Hochrisiko eingestuft Partie blieb es anders als in der Rückrunde der vergangenen Saison zunächst friedlich. Damals hatten HSV-Anhänger Leuchtraketen in Richtung Werder-Kurve abgefeuert und die Toiletten im Gästebereich zerstört.

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Durch den Erfolg gegen die vom Verletzungspech verfolgten Hamburger festigten die Bremer ihren sechsten Tabellenplatz mit 18 Zählern und unterstrichen ihre bislang starke Fußball-Saison. Gegen die nur eine Stunde lang gleichwertigen Gäste brauchte es aber eine Steigerung der Werder-Mannschaft nach der Pause, um zum Sieg zu kommen. Der HSV liegt nach zehn Spieltagen mit zwölf Punkten auf Rang zwölf.

HSV mit Personalproblemen

Werder-Trainer Daniel Thioune, dessen Vertrag am Tag zuvor verlängert worden war, musste in dem Nordduell auf den besten Bundesliga-Vorlagengeber Marco Grüll und Mitchell Weiser verletzungsbedingt verzichten.

Für seinen Freund und HSV-Kollegen Merlin Polzin sah es noch angespannter aus. Neben den Langzeitverletzten Nicolai Remberg und Bilal Nadir fehlten dem HSV Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga, Verteidiger Jordan Torunarigha und Stürmer Yussuf Poulsen. Kurzfristig fiel auch noch Abwehr-Talent Shafiq Nandja mit Rückenproblemen aus.

Mario Vuskovic nach Doping-Sperre erstmals wieder im Kader

Dafür stand erstmals nach Ende seiner vierjährigen Doping-Sperre Abwehrspieler Mario Vuskovic im Kader. Sein letztes Spiel für den HSV hatte er am 9. November 2022 auswärts gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:1) absolviert - in der 2. Bundesliga.

Foto: Carmen Jaspersen/dpa Endlich zurück: HSV-Verteidiger Mario Vuskovic stand erstmals nach seiner vierjährigen Doping-Sperre im Kader.

Trotz der Personalknappheit waren die Gäste in der Anfangsphase tonangebend. Die Bremer fanden selten Mittel, um die stabile HSV-Defensive zu gefährden. Nach vorn wirkten die Hamburger lange zwingender als die Gastgeber.

HSV-Schreck: Miro Muheim verletzt

Nach knapp 20 Minuten ereilte den HSV erneut das Verletzungspech: Mittelfeldspieler Miro Muheim - mit drei Treffern bester Torschütze seiner Mannschaft - humpelte vom Platz und wurde durch Kofi Amoako ersetzt.

Foto: Carmen Jaspersen/dpa Muss früh verletzt vom Spielfeld: HSV-Mittelfeldspieler Miro Muheim.

Jetzt erst schien Werder wach zu werden. Die Bremer erspielten sich endlich die ersten Chancen, dennoch blieben die Hamburger gleichwertig. Njinmah (22.) verstolperte einen vielversprechenden Konter vor HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes. Eren Dinkci (28.) verzog aus aussichtsreicher Position.

Der Schuss von Chuki (32.) verfehlte knapp das Ziel ebenso der von Njinmah (42.). Die beste Chance hatte Torjäger Niclas Füllkrug, der frei stehend aus knapp zehn Metern den Ball nicht richtig traf.

Friedl bricht den Bann, Njinmah legt nach

Ähnlich wie in der ersten Halbzeit erwischten die Hamburger auch nach der Pause zunächst den besseren Start und waren spielbestimmend. Ein Freistoß von Albert Grönbaek (51.) aus 20 Metern war direkt auf Werder-Torwart Karl Hein aber zu harmlos.

Doch dann drehte Werder auf. Friedl scheiterte nach einer Ecke zunächst am überragend reagierenden HSV-Keeper Heuer Fernandes. Als der Ball über Umwege zurück zum Bremer Abwehrchef kam, zimmerte der Österreicher die Kugel unter die Latte und brachte das Weserstadion zum Beben.