Noch Licht auf St. Pauli? Abstiegskampf-Duell spitzt sich zu

Hamburg/Wolfsburg (dpa) - Der denkwürdig schwache Auftritt des FC St. Pauli ließ auch den Gegner nicht kalt. Ausgerechnet der Mainzer Angreifer Philip Tietz setzte nach dem perfekten Klassenerhalt seines Teams am Millerntor zu einem flammenden Plädoyer für den Kiez-Club an. Zwei Wochen vor dem von vielen Fans heiß erwarteten Duell um den Relegationsrang mit dem VfL Wolfsburg am letzten Spieltag hat der abstiegsbedrohte Verein wohl jedes aufbauende Wort nötig.

«Die tun mir extrem dolle leid», sagte Tietz. «Ich wünsche denen wirklich nur das Beste, und ich hoffe, dass sie die Liga halten, weil dieser Charme, der hier am Millerntor herrscht, ist einfach unfassbar. Ich liebe es, hier zu spielen», schwärmte der Torschütze nach dem 2:1-Erfolg in der Fußball-Bundesliga. Die Fans seien der Hammer, der Verein «geil» und die Spieler sehr sympathisch, nicht abgehoben. «Ich drücke denen einfach nur ganz doll die Daumen».

Blessin: «Werde jetzt den Bettel so nicht hinschmeißen»

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Aktuell deutet aber vieles darauf hin, dass auf dem Kiez das von Jan Delay besungene Licht ausgeht. Zumindest sportlich. Den seit acht Partien sieglosen Hanseaten scheint im spannenden Rennen um den Relegationsrang die Puste auszugehen. St. Pauli spielte gegen Mainz energie- und kampflos, ließ über weite Strecken Bundesliga-Format vermissen. Dagegen zeigt der klar besser besetzte VfL Wolfsburg aktuell die deutlich bessere Form.

Die Fans pfiffen den Kiez-Club nach 45 Minuten aus, Trainer Alexander Blessin stand dabei im Fokus: «Wenn die Fans meinen, sie müssten das an mir auslassen, dann ist das ok», sagte der Coach. Es gebe keinen Grund, «den Kopf in den Sand zu stecken», meinte Blessin angesichts der engen Konstellation.

Ein kurzfristiger Trainerwechsel dürfte ausbleiben. «Also ich werde jetzt den Bettel so nicht hinschmeißen. Also ich stehe dazu, und ich bin davon überzeugt, dass wir das zusammen schaffen», stellte Blessin klar.

Foto: Christian Charisius/dpa Am Boden: Der FC St. Pauli nach dem 1:2 gegen Mainz 05.

Zwei Wochen vor dem Abstiegskampf-Finale am letzten Spieltag hat der VfL Wolfsburg die besseren Karten. Zumindest hinsichtlich des Trends. Nach dem 1:1 in Freiburg verließ die Mannschaft von Dieter Hecking den vorletzten Tabellenrang und zog an den Hamburgern vorbei. Der VW-Club ist seit drei Partien ungeschlagen und holte dabei fünf Punkte.

«Man sieht, dass diese Mannschaft Fußball spielen will. Sie ist keine typische Abstiegskampfmannschaft, das wissen wir auch. Aber sie verinnerlicht es immer mehr. Und es kommt jetzt nicht von ungefähr, dass wir diese Stabilität haben», sagte VfL-Trainer Dieter Hecking.

Die Mannschaft habe in den vergangenen Monaten verdammt viel Kritik abbekommen, sagte Hecking. «Ich glaube, sie arbeitet gerade daran, dass sie nicht so schlecht ist, wie sie gemacht wurde vom Charakter her. Dass die Leistungen nicht immer gut waren, das kann man nicht schönreden, das wollen wir auch gar nicht. Aber hier wurde ja der Charakter abgesprochen. Ich glaube, dass die Mannschaft gerade in den letzten Wochen zeigt, dass sie schon Charakter hat», sagte der Coach, der 2015 während seiner ersten Station als VfL-Coach den Gewinn des DFB-Pokals mit den Wölfen gefeiert hat.

Freut sich der Dritte? Heidenheim lauert

Beide Rivalen sind punktgleich: St. Pauli und die Niedersachsen haben jeweils 26 Punkte. Und zwei Spieltage vor Schluss buhlt auch noch ein dritter, zuvor schon abgeschriebener Club um den Nachsitzrang: Der FC Heidenheim, der überraschend knapp an einem Sieg beim FC Bayern vorbeigeschrammt war und dennoch einen unerwarteten Punkt sammelte, lauert mit 23 Zählern auf dem letzten Tabellenrang.

«Heidenheim zeigt gerade, dass sie sich noch längst nicht aufgegeben haben», sagte Hecking, der vor einem Showdown mit drei Mannschaften warnte. «Also darauf sollte man sich auch einstellen, denen traue ich alles zu, und die sollten wir nicht außer Acht lassen in der ganzen Bewertung.»

Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Die Wolfsburger holten ein Remis in Freiburg.