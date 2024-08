Norris auch in Monza auf Pole - Verstappen schwächelt

Monza (dpa) - Lando Norris hat sich auch die Pole-Position für den Großen Preis von Italien gesichert. Der Brite raste in der Qualifikation am Samstag in Monza mit seinem McLaren wie eine Woche zuvor im niederländischen Zandvoort auf den ersten Platz. Zweiter wurde sein australischer Formel-1-Teamkollege Oscar Piastri.