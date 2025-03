Norris im Formel-1-Training in China klar vor Verstappen

Shanghai (dpa) - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist mit einigen Problemen in das zweite Rennwochenende der Saison in China gestartet. Der 27-jährige Niederländer steuerte seinen Red Bull im einzigen Freien Training vor dem Großen Preis in Shanghai nur auf den 16. Platz. Die schnellste Runde drehte WM-Spitzenreiter Lando Norris im McLaren, der mit 1,780 Sekunden Vorsprung deutlich vor Verstappen landete. Allerdings fuhr Titelverteidiger Verstappen am Ende seine schnellste Runde nicht ganz zu Ende.