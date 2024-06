Nach Brand im Motorhome: Norris rast zur Pole Position

«Es war so ziemlich die perfekte Runde. Trotzdem war es knapp», sagte Norris nach seinem finalen Umlauf, als er nur 0,020 Sekunden schneller als Verstappen war. «Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich würde sagen, das war meine beste Pole Position bisher.» Seine erste hatte Norris 2021 in Russland geholt. Auf dem dritten Rang landete Lewis Hamilton im Mercedes.

Nico Hülkenberg schaffte es wie zuletzt in Kanada und Monaco nicht unter die Top Ten. Der Haas-Routinier verpasste als 13. die letzte K.o.-Runde. «Ich habe alles rausgepresst, ich bin mit mir und meiner Performance zufrieden», sagte Hülkenberg. Am Ende habe aber die Pace gefehlt.

Für Aufregung hatte zuvor ein Feuerwehreinsatz gesorgt. Im Motorhome von McLaren brannte es, es kam zu starker Rauchentwicklung, der Gestank war beißend. Die Feuerwehr rückte an. Wie der englische Rennstall mitteilte, wurde die Teambehausung «aufgrund eines Feueralarms» schon am Morgen geräumt. «Das Team wurde sicher evakuiert, während sich die örtliche Feuerwehr um das Problem kümmert.» Verletzte gab es von McLaren-Seite demnach nicht. Weitere Details wurden vom Rennstall nicht bekanntgegeben.

Einer der Helfer vor Ort war Pirellis Motorsportchef Mario Isola. Der Italiener arbeitet in seiner Freizeit als freiwilliger Sanitäter und Krankenwagenfahrer in seiner Heimatstadt Mailand. «Auf dem Asphalt herrscht vielleicht Wettbewerb, aber sonst helfen wir einander», sagte Isola dem ORF. Mit einem Feuerlöscher hatte er zuvor das McLaren-Motorhome betreten, um zu helfen.

Die Formel 1 bestreitet in Barcelona den 1111. Grand Prix ihrer Geschichte. Verstappen führt nach sechs Siegen aus den ersten neuen Rennen die WM-Wertung noch deutlich an. Der Niederländer hat 56 Punkte mehr als der Zweite Charles Leclerc von Ferrari. Verstappen peilt an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) seinen dritten Spanien-Sieg nacheinander an.