Norris startet von Platz eins in den São-Paulo-Sprint

São Paulo (dpa) - Formel-1-Weltmeister Max Verstappen muss vom zweiten Platz in das letzte Sprintrennen der Saison starten. Der 26 Jahre alte Niederländer war bei der Sprint-Qualifikation in São Paulo 61 Tausendstelsekunden langsamer im Red Bull als der 23 Jahre alte Lando Norris im McLaren.

Die Pole Position für den Großen Preis an diesem Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky) hatte sich bereits am Freitag Verstappen gesichert. Das Grand-Prix-Wochenende in Brasilien ist das sechste und letzte in diesem Jahr mit der zusätzlichen Entscheidung im Sprint.