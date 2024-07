Nummer 1 nach Schilddrüsenkrebs: «Happy ending» für Berger

Marseille (dpa) - Tief gerührt stand Ann-Katrin Berger in den Katakomben des Stade Vélodrome und schilderte mit stockender Stimme ihre Gefühle. Zwei Jahre nach ihrer zweiten Krebsdiagnose steht die 33-Jährige bei Olympia plötzlich als Nummer 1 im Tor der deutschen Fußballerinnen. «Olympische Spiele, das bedeutet einfach alles. Dass die ganzen harten Zeiten, die hinter mir sind, sich einfach gelohnt haben», sagte Berger nach dem überzeugenden 3:0-Auftaktsieg der DFB-Auswahl gegen Australien in Marseille.

Bei Berger wurde erstmals 2017 und dann während der EM 2022, als sie in England Ersatz von Stammkeeperin Merle Frohms war, Schilddrüsenkrebs festgestellt. Die Torfrau vom US-Club NJ/NY Gotham FC kämpfte sich jeweils schnell in den Leistungssport zurück. Nach ihrem elften und bisher wichtigsten Länderspiel musste sie aber erst einmal um Fassung ringen. «Es ist schön, dass es noch ein Happy ending gibt. Bei den Olympischen Spielen zu spielen, ist mein Happy ending», sagte Berger.

Im zweiten Vorrundenspiel am Sonntag (21.00 Uhr) ebenfalls in der französischen Hafenstadt geht es für Berger mit den DFB-Frauen nun ausgerechnet gegen die Auswahl ihrer Wahlheimat. Die Amerikanerinnen gewannen ihren Auftakt gegen Sambia ebenfalls 3:0. Doch die Torfrau kann Bundestrainer Horst Hrubesch wenig Tipps zum nächsten Gegner geben, auch wenn sie natürlich einige Spielerinnen kennt: «Ich habe keine Ahnung. Ich schaue nicht so viel Frauenfußball, muss ich ehrlich sagen.»