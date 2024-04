Nur 2:2 bei West Ham: FC Liverpool patzt erneut

London (dpa) - Der FC Liverpool hat im Rennen um die englische Fußball-Meisterschaft den nächsten und womöglich entscheidenden Rückschlag kassiert.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wenige Tage nach dem 0:2 im Stadtderby beim FC Everton kam das Team von Trainer Jürgen Klopp bei West Ham United trotz klarer Überlegenheit nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Damit bleiben die Reds mit nun 75 Punkten Tabellendritter, haben aber bereits ein Spiel mehr als Spitzenreiter FC Arsenal (77 Punkte) und zwei mehr als Titelverteidiger Manchester City (76) absolviert.

Andy Robertson (48. Minute) und ein Eigentor von Torwart Alphonse Aréola (65.) sorgten in London für die Treffer der Gäste. Jarrod Bowen (43.) und Michail Antonio (77.) waren für das Team von Hammers-Coach David Moyes erfolgreich. Am Sonntag kann Arsenal mit einem Sieg im Derby beim Nordlondoner Rivalen Tottenham Hotspur (15.00 Uhr) weiter davonziehen, kurz danach tritt Manchester City bei Nottingham Forest an (17.30 Uhr/beide Sky).

Im Londoner Olympiastadion dominierte Liverpool die Partie von Beginn an, war vor dem Tor aber oft zu unpräzise. Die beste Möglichkeit vergab zunächst Brahim Díaz, der mit einem Flachschuss nur den Pfosten traf (40.). Es war der 23. Aluminium-Treffer der Reds in der laufenden Saison. West Ham kam erst kurz vor der Pause zu echten Chancen und nutzte gleich die zweite zur Führung. Einen kurz ausgeführten Eckball verwertete Bowen per Kopf zum schmeichelhaften 1:0 und seinem 16. Saisontor.

Nach dem Wechsel fiel prompt der Ausgleich. Der von Díaz bediente Robertson traf zwar auch den Pfosten, doch von der Innenseite sprang der Ball weiter ins Tor.

Gakpo bringt Liverpool in Führung, Antonio gleicht aus

Die überlegenen Gäste erhöhten weiter den Druck, nach etwas über einer Stunde wurde der Aufwand belohnt. Cody Gakpo traf nach einer Ecke den Ball zwar nicht richtig, der dann aber, von drei West-Ham-Spielern abgefälscht, im Netz landete.