Oberdorf entsetzt nach Sexismus gegen Schiedsrichterin

München (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Lena Oberdorf hat auf die mutmaßlichen sexistischen Beleidigungen gegenüber Schiedsrichterin Fabienne Michel während eines Drittliga-Spiels fassungslos reagiert. «Ich verstehe auch Emotion und Wut und so, aber muss man das denn wirklich so auslassen? Oder ist man im 21. Jahrhundert schon so weit, dass man es schafft, seiner Wut anders Raum zu machen?», äußerte Oberdorf in ihrem gemeinsamen Podcast «Popcorn und Panenka» mit Influencerin Rena Schwabl.