Odermatt gewinnt Abfahrt in Wengen - Deutsche abgeschlagen

Nachdem Odermatt bereits seit langem den Riesenslalom dominiert und zuletzt auch im Super-G erfolgreich war, feierte der 26-Jährige nun seinen ersten Weltcup-Erfolg in der Abfahrt. Das Rennen im Berner Oberland war der Ersatz für die Anfang Dezember in Beaver Creek (USA) abgesagte Abfahrt - die eigentliche Lauberhornabfahrt steht am Samstag an, am Freitag wird ein Super-G gefahren.