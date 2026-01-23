Odermatt vor Sieg im Hundertstel-Krimi von Kitzbühel

Kitzbühel (dpa) - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht beim Super-G in Kitzbühel dicht vor seinem achten Saisonsieg. Der Alpin-Dominator lag beim Auftakt der prestigeträchtigen Hahnenkamm-Rennen nach 30 von 63 Fahrern in Führung. Sein Teamkollege Franjo von Allmen hatte gerade mal drei Hundertstelsekunden Rückstand, Dritter war der Österreicher Stefan Babinsky.

Simon Jocher schied nach einem frühen Fahrfehler aus und verhinderte nur gerade so einen womöglich verhängnisvollen Sturz. Der 29-Jährige ist der einzige deutsche Speedfahrer, der sich für die Olympischen Winterspiele vom 6. bis 22. Februar in Norditalien qualifiziert hat.