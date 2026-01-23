Alpiner Ski-Weltcup

Odermatt vor Sieg im Hundertstel-Krimi von Kitzbühel

Der Schweizer Marco Odermatt steuert auf seinen zweiten Super-G-Sieg im Tiroler Ski-Mekka zu. Ein Teamkollege muss sich hauchdünn geschlagen geben. Für Simon Jocher ist die Fahrt schnell zu Ende.

Der Schweizer Marco Odermatt zeigte wieder mal eine famose Fahrt. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa
Der Schweizer Marco Odermatt zeigte wieder mal eine famose Fahrt.

Kitzbühel (dpa) - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt steht beim Super-G in Kitzbühel dicht vor seinem achten Saisonsieg. Der Alpin-Dominator lag beim Auftakt der prestigeträchtigen Hahnenkamm-Rennen nach 30 von 63 Fahrern in Führung. Sein Teamkollege Franjo von Allmen hatte gerade mal drei Hundertstelsekunden Rückstand, Dritter war der Österreicher Stefan Babinsky.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Simon Jocher schied nach einem frühen Fahrfehler aus und verhinderte nur gerade so einen womöglich verhängnisvollen Sturz. Der 29-Jährige ist der einzige deutsche Speedfahrer, der sich für die Olympischen Winterspiele vom 6. bis 22. Februar in Norditalien qualifiziert hat.

Für Odermatt wäre es der zweite Erfolg in Kitzbühel, bereits im Vorjahr hatte er den Super-G gewonnen. Ein Abfahrtssieg im Ski-Mekka von Tirol fehlt dem 28 Jahre alten Allrounder in seiner langen Liste von Erfolgen noch. Das Rennen in der alpinen Königsdisziplin steht am Samstag (11.30 Uhr/ARD und Eurosport) an. Nach seinem Auftritt im Super-G dürfte Odermatt dort als Favorit starten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ski-Sensation: Tscheche Zabystran entzaubert Odermatt
Alpiner Weltcup

Ski-Sensation: Tscheche Zabystran entzaubert Odermatt

Außenseiter Jan Zabystran schnappt Alpin-Dominator Marco Odermatt in Gröden völlig überraschend den nächsten Sieg weg. Es ist ein historischer Coup. Die Deutschen fahren weiter hinterher.

19.12.2025

Nächste Schweizer Ski-Show: von Allmen entzaubert Odermatt
WM in Saalbach-Hinterglemm

Nächste Schweizer Ski-Show: von Allmen entzaubert Odermatt

Dominator Marco Odermatt verpasst in der Königsdisziplin die WM-Medaillen. Teamkollege Franjo von Allmen feiert bei der Ski-Party am Zwölferkogel seinen größten Erfolg. Auch die Gastgeber jubeln.

09.02.2025

Odermatt geschlagen: Kanadischer Ski-Coup auf der Streif
Weltcup in Kitzbühel

Odermatt geschlagen: Kanadischer Ski-Coup auf der Streif

Ski-Star Marco Odermatt muss weiter auf den ersten Abfahrtssieg in Kitzbühel warten. James Crawford sorgt vor mehr als 40.000 Fans und vielen Promis für die große Show. Schlimme Stürze bleiben aus.

25.01.2025

Stürze überschatten ersten Streif-Sieg von Ski-Star Odermatt
Weltcup in Kitzbühel

Stürze überschatten ersten Streif-Sieg von Ski-Star Odermatt

Der Schweizer Ski-Dominator Marco Odermatt erfüllt sich seinen Kitzbühel-Traum - und will in der Abfahrt noch nachlegen. Viele Stürze trüben die Stimmung aber. Besonders die Franzosen trifft es hart.

24.01.2025

Ski-Stars Odermatt und Gut-Behrami gewinnen Super-G-Weltcups
Ski alpin

Ski-Stars Odermatt und Gut-Behrami gewinnen Super-G-Weltcups

Schweizer Machtdemonstration beim Saisonfinale: Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami verpassen zwar das Podest, sichern sich aber jeweils die dritte Kristallkugel in diesem Winter.

22.03.2024