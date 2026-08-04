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Offiziell: Barcelona leiht ter Stegen zu Ajax Amsterdam aus

Marc-André ter Stegen hat keine leichte Zeit hinter sich. Nun stellt sich der Torwart in den Niederlanden einer neuen Herausforderung.

Hütet künftig das Ajax-Tor: Marc-André ter Stegen. (Archivbild) Foto: Felipe Mondino/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa
Hütet künftig das Ajax-Tor: Marc-André ter Stegen. (Archivbild)

Amsterdam (dpa) - Nun ist es perfekt: Marc-André ter Stegen spielt in der kommenden Saison bei Ajax Amsterdam und wird dort Mitspieler seines ehemaligen Nationalmannschafts-Kollegen Julian Brandt. Der 34 Jahre alte Torhüter wird für ein Jahr vom FC Barcelona an die Niederländer verliehen, teilten beide Clubs mit. 

«Wir haben schon seit längerem daran gearbeitet, ihn hier herzuholen, daher freuen wir uns sehr, dass er seinen Vertrag unterschrieben hat und nun loslegen kann», sagte Jordi Cruijff, Technischer Direktor bei Ajax und früherer Sportdirektor beim FC Barcelona.

Barcelona hofft auf Rückkehr zu alter Form

Der ehemalige Mönchengladbacher ter Stegen hat unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick beim FC Barcelona seinen Stammplatz verloren und keine Perspektive mehr. Bereits im Winter hatte sich ter Stegen deshalb an den späteren Absteiger FC Girona verleihen lassen, um Spielpraxis für die Fußball-WM zu sammeln.

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Allerdings zog sich der Ex-Gladbacher gleich im zweiten Spiel für Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch das WM-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht der 44-malige Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag. «Bei Ajax wird er nun versuchen, zu seiner herausragenden Form zurückzufinden, die er während seiner Zeit bei Barça so oft gezeigt hat», teilten die Katalanen mit.

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