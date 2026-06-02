Fußball-Nationalmannschaft

Ohne Hitze und Fähnchen: Das erwartet Nagelsmann in Chicago

Julian Nagelsmann und sein Team starten ihre USA-Reise in Chicago – ohne große WM-Stimmung, aber mit angenehmen Temperaturen und Erinnerungen an ein Turnier vor 32 Jahren.

Die Nationalmannschaft wohnt bei ihrem ersten WM-Stopp in den USA in Chicago. Foto: Christian Charisius/dpa
Die Nationalmannschaft wohnt bei ihrem ersten WM-Stopp in den USA in Chicago.

Chicago (dpa) - Nach der Ankunft in Amerika wird es Bundestrainer Julian Nagelsmann im Teamhotel des DFB nördlich der Innenstadt von Chicago an nichts mangeln. Nur von WM-Stimmung ist auch im noblen Waldorf Astoria im Stadtteil Gold Coast nichts zu spüren. Schwarz-rot-goldene Fähnchen werde man nicht aufhängen, sagte ein Hotel-Mitarbeiter am Vorabend der erwarteten Ankunft der Fußball-Nationalmannschaft. Man behandle alle Gäste grundsätzlich diskret. 

Chicago, das ist der erste Stopp in den USA für das Team um Kapitän Joshua Kimmich und Comeback-Torwart Manuel Neuer. Mit Blick auf den Lake Michigan residieren die DFB-Stars im Herzen der Metropole. Rund 20 Minuten sind es von hier bis zum Trainingszentrum von Chicago Fire, Bastian Schweinsteigers Ex-Club. 

Das Stadion Soldier Field, in dem am Samstag (20.30 Uhr/MESZ/RTL) die WM-Generalprobe gegen das US-Team stattfindet, ist nur zehn Auto-Minuten entfernt. An die Arena hat vor allem Rudi Völler ganz besondere Erinnerungen. 

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Völlers spezielle Erinnerungen

«Meine letzte WM als Spieler, die war in den USA. Jetzt geht's wieder dorthin. Ich freue mich auch auf nächste Woche in Chicago», sagte der DFB-Sportdirektor bei der Auftakt-Pressekonferenz vergangene Woche in Herzogenaurach. 

1994 war Chicago, das in diesem Sommer kein WM-Spielort ist, das Heimatquartier der DFB-Elf. «Man kann es kurz anmerken, da habe ich mein letztes Tor geschossen für die Nationalmannschaft damals. Im Achtelfinale gegen die Belgier. War schön, hat mich gefreut», sagte Völler. 

Noch angenehme Temperaturen

Große Hitze müssen Nagelsmann und Völler bei der Vorbereitung des Teams erst einmal nicht befürchten. Chicago präsentiert sich am Dienstag angenehm frühsommerlich bei Temperaturen um die 25 Grad Celcius. Eine Brise vom See her lässt erahnen, warum die Stadt auch «Windy City» heißt. Erst zum Wochenende hin sollen die Temperaturen steigen. Am kommenden Montag reist die DFB-Elf dann in ihr WM-Quartier nach Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina.

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