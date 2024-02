Olympia im Blick, WM-Medaille im Visier: Gose angriffslustig

Doha (dpa) - Motivieren muss man Isabel Gose nicht. Wenn die Europameisterin über 400 Meter Freistil an diesem Wochenende bei den Weltmeisterschaften in Doha erstmals ins Wasser springt und den Vorlauf über ihre Lieblingsstrecke bestreitet, ist das Ziel klar: Erstmals eine WM-Medaille holen.

Die 21-Jährige gilt schon seit zwei Jahren als Kandidatin auf Edelmetall, bei einer WM hat es aber noch nie geklappt. «Die eine oder andere Sportlerin wird nicht an den Start gehen. Damit erhöhen sich vielleicht etwas meine Chancen auf eine Medaille», sagte Gose nun. «Ich will natürlich versuchen, meine Olympia-Qualifikation zu schaffen, um für die restliche Zeit etwas Druck herauszunehmen», ergänzte die Freistilspezialistin und spricht damit ein wichtiges Thema an: die Olympischen Spiele in Paris.