Olympia-Traum von Uscins: Foto mit US-Basketballer

Trumpft Uscins auch in Frankreich so groß auf wie beim Ausscheidungsturnier in Hannover, dürfte auch er selbst einige Fotowünsche erfüllen müssen. Das Rückraumtalent war bester DHB-Profi in den Gruppenspielen. Niemand warf so viele Tore wie der Bundesligaprofi von der TSV Hannover-Burgdorf. Die Auszeichnung als Mann des Spiels sahnte Uscins gleich dreimal ab.