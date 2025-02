Olympia-Zukunft: IOC erkennt World Boxing vorläufig an

Lausanne (dpa) - Die Chancen auf eine olympische Zukunft des Boxsports sind gestiegen. Der Exekutivrat des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) erkannte World Boxing als Verbandspartner innerhalb der olympischen Bewegung zumindest vorläufig an. Das teilte das IOC im Anschluss an eine Sitzung am Mittwoch mit.