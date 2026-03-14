Skisprung-Weltcup

Olympiasieger Raimund scheitert beim Wetter-Roulette in Oslo

Schwierige Wind-Bedingungen in Oslo: Der Olympiasieger und Gesamtweltcupsieger scheiden beim Skispringen überraschend früh aus. Der Gewinner kommt aus der Schweiz.

Skisprung-Star Domen Prevc scheitert in Oslo wie auch Philipp Raimund im ersten Durchgang. Foto: Terje Pedersen/NTB/dpa
Skisprung-Star Domen Prevc scheitert in Oslo wie auch Philipp Raimund im ersten Durchgang.

Oslo (dpa) - Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat beim Weltcup in Oslo gepatzt und sich nicht für den Final-Durchgang qualifizieren können. Der 25-Jährige kam am berühmten Holmenkollen bei schwierigen Wetter-Bedingungen lediglich auf den 36. Platz. «Oslo ist eine nicht so einfache Schanze. Ich habe voll daneben getreten», sagte Raimund in der ARD. 

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Der 35 Jahre alte Schweizer Gregor Deschwanden siegte bei kompliziertem Wind und aufkommendem Nebel erstmals in einem Weltcupspringen. Er setzte sich vor Maximilian Ortner (Österreich) und dem Japaner Naoki Nakamura durch. Am Sonntag (16.10 Uhr/ARD und Eurosport) folgt das zweite Springen in Oslo.

Auch Gesamtweltcupsieger Domen Prevc (42. Platz) aus Slowenien scheiterte erstmals in dieser Saison nach dem Durchgang. «Das war klassisch Oslo», erklärte der in diesem Jahr dominierende Prevc. «Man muss hier immer mit dem Unerwarteten rechnen.»

Rückschlag in der Gesamtwertung

Noch vor rund einer Woche jubelte Raimund über seinen ersten Weltcupsieg in Lahti, nun folgte der Absturz in der norwegischen Hauptstadt. «So schnell kann es gehen», sagte der Überraschungs-Olympiasieger von Predazzo. Auch im Hinblick auf die Gesamtplatzierung gab es einen Rückschlag. Raimund wollte in der Saisonwertung als Vierter noch das Podium erreichen, fiel nun auf Platz fünf zurück.

Andreas Wellinger kam als bester Deutscher auf Rang 17. Karl Geiger (19. Platz) und Pius Paschke (29.) hatten mit den vorderen Plätzen ebenfalls nichts zu tun. Neben Raimund konnten sich auch Ben Bayer (40. Platz) und Felix Hoffmann (44.) nicht für den zweiten Versuch qualifizieren. «Das war nicht gut heute», sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. «Da müssen wir in die Analyse gehen und uns für morgen vorbereiten.»

Reisch springt knapp am Podest vorbei

Dank eines starken zweiten Durchgangs verpasste Agnes Reisch bei den Frauen nur knapp das Podest. Die 26-Jährige konnte sich von Platz 13 auf Rang vier bessern. Selina Freitag wurde als zweitbeste Deutsche Achte.

Die bereits feststehende Gesamtweltcupsiegerin Nika Prevc aus Slowenien holte sich vor Nozomi Maruyama (Japan) und der norwegischen Olympiasiegerin Anna Odine Stroem ihren nächsten Sieg.

 Zweimal Skifliegen zum Abschluss

Nach dem zweiten Wettkampf am Sonntag in Oslo werden die Skispringerinnen und Skispringer noch zwei Skiflug-Wettbewerbe bestreiten. Am kommenden Wochenende geht es nach Vikersund (Norwegen). Vom 26. bis 29. März findet im slowenischen Planica das letzte Weltcupspringen statt.

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