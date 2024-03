Olympiasieger Zverev beim Turnier in Miami im Achtelfinale

Miami (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Miami das Achtelfinale erreicht. Der Olympiasieger besiegte Christopher Eubanks aus den USA mit 7:6 (7:4), 6:3.

In der dritten Runde trifft Zverev auf den Russen Karen Chatschanow, der den Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:1, 5:7, 7:6 (7:5) ausschaltete. Damit kommt es in Miami zum Wiedersehen der Olympia-Finalisten. In Tokio hatte sich Zverev gegen Chatschanow mit 6:3, 6:1 durchgesetzt.