Olympiasiegerin Mihambo «befreiter» als vor Tokio

Saint-Denis (dpa) - Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo erwartet, dass die in Tokio noch vermisste Stimmung bei den Spielen von Paris zu besseren Leistungen führt. «Es ist natürlich schön, wenn wir wieder volle Stadien haben und viele Menschen kommen, die sich mit uns Athleten freuen und uns unterstützen. Unterstützung und Applaus bringen einem Energie für den Wettkampf», sagte Mihambo der Deutschen Presse-Agentur vor ihrem heutigen Start in die Qualifikation. «Mit dieser Energie und mehr Kraft kann man noch bessere Leistungen bringen.»

Vor drei Jahren in Tokio krönte sich Mihambo zur Olympiasiegerin. Wegen der Corona-Pandemie waren aber nur wenige Zuschauer im Stadion. Außer Mihambo gehen für das deutsche Team im Stade de France Mikaelle Assani und Laura Raquel Müller an den Start. Die Medaillen werden am Donnerstag vergeben.

Weltmeisterin 2019, Weltmeisterin 2022- und diesmal? Malaika Mihambo startet mit «Lust auf mehr» in die vorolympische Saison. Eine ungewohnte Erfahrung treibt an.

«Gerade im Frauen-Weitsprung sind wir gut aufgestellt. Wir haben nicht nur in der ersten Reihe ein gutes Team», sagte Mihambo. «Es ist sehr schön, wenn man die Gewissheit hat, dass man bei internationalen Meisterschaften mindestens drei Athletinnen an den Start bringen kann.»

Ihre Bestweite von 7,30 Metern sprang sie bei ihrem ersten WM-Titel 2019 in Doha. Mihambo führt die Jahres-Weltbestenliste mit 7,22 Metern vom EM-Titel in Rom an. «Die Konkurrenz ist stark. Das haben auch die Europameisterschaften gezeigt. Selten war das Niveau so hoch wie in diesem Jahr. Das wird auf jeden Fall ein spannender Wettkampf in Paris», sagte Mihambo.