Paris Saint-Germain siegt souverän und ist Tabellenführer

Paris (dpa) - Angeführt von Superstar Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 den zweiten Sieg in Serie geholt und zumindest vorübergehend die Tabellenführung erobert. Der Champions-League-Gegner von Borussia Dortmund gewann mit 3:0 (2:0) gegen Racing Straßburg. Ex-Weltmeister Mbappé (10. Minute) per Foulelfmeter, Carlos Soler (31.) und Fabian Ruiz (77.) erzielten die Tore.