Phänomenaler Handball: Gislason schwärmt von Dänemark

Der Heimvorteil für die DHB-Auswahl in der Partie am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) sei zwar ein Faktor, der «uns beflügeln kann. Aber die Dänen sind so routiniert, dass ihnen das nichts ausmachen wird», erklärte der 64 Jahre alte Isländer. «Wir wissen, dass wir die beste Leistung der letzten Jahre benötigen, um sie zu schlagen.»