Pietreczko zieht als erster Deutscher in 3. Runde ein

London (dpa) - Mit einer souveränen Vorstellung ist Ricardo Pietreczko bei der Darts-WM in London als erster Deutscher in die dritte Runde eingezogen. Beim 3:1 gegen den Niederländer Gian van Veen nutzte der 30-Jährige seinen ersten Match-Dart zum insgesamt ungefährdeten Sieg. Nach den Weihnachtsfeiertagen trifft der gebürtige Berliner auf Rob Cross oder Scott Williams (beide England), die am Abend ums Weiterkommen spielen.