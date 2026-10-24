Pleiten für deutsche Stars - Knicks auf Nowitzkis Spuren

Charlotte/Orlando (dpa) - Bitterer Abend für die deutschen Basketball-Stars in der NBA: Die Welt- und Europameister Dennis Schröder und Franz Wagner mussten nach schwachen Leistungen mit ihren Teams jeweils deutliche Niederlagen einstecken. Wagner verlor mit den Orlando Magic 93:115 gegen die Minnesota Timberwolves, Schröder kassierte mit seinen Charlotte Hornets gar eine 81:128-Abreibung von den Atlanta Hawks.

Für Nationalmannschaftskapitän Schröder, der zwei Tage nach seinem starken Saisonauftakt nur einen Wurf traf und vier Punkte mitnahm, war es die erste Pleite. Auch DBB-Kollege Christian Anderson konnte nicht überzeugen, kam aber immerhin zu seinen ersten NBA-Zählern. Erfreulicher lief es dagegen für den Würzburger Hannes Steinbach, der bei seinem Debüt sechs Punkte und fünf Rebounds in nur zwölf Minuten sammelte.

In Orlando hielten Wagner und die Magic bis kurz nach der Pause mit den favorisierten Timberwolves mit, am Ende stand jedoch die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Wagner holte zwar ordentliche 18 Zähler, sechs Rebounds und fünf Assists, traf aber nur einen von sechs Distanzwürfen und verlor sechsmal den Ball. Bei Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva lief es noch schlechter: Der Bankspieler verwandelte nur einen von sieben Dreiern und kam auf fünf Punkte.

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Sorge um Mavs-Talent Cooper Flagg

Ebenfalls sieglos blieben die New York Knicks mit einem 104:107 bei den Boston Celtics. Der Titelverteidiger schnupperte nach zwischenzeitlich deutlichem Rückstand an einem Comeback, das verhinderte Celtics-Star Jayson Tatum jedoch mit starker Quote in der Schlussphase. Tatum erzielte 25 seiner 36 Punkte in der zweiten Hälfte und setzte mit einem spektakulären Dreier den Schlusspunkt.

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Die Knicks sind der erste amtierende Meister seit 15 Jahren, der nach zwei Spielen in der neuen Saison der nordamerilanischen Liga noch ohne Erfolg dasteht. Zuletzt war das in der Spielzeit 2011/12 den Dallas Mavericks mit der deutschen Basketball-Ikone Dirk Nowitzki passiert.