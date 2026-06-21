Radsport

Pogacar gewinnt Tour de Suisse - Sieg auf der Königsetappe

Nur 16 Renntage, aber schon 13 Siege: Pogacar zeigt bei der Tour de Suisse, warum er als Favorit zur Frankreich-Rundfahrt reist. Was macht ihn so überlegen?

Hat die Tour de Suisse souverän gewonnen: Tadej Pogacar. Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa
Hat die Tour de Suisse souverän gewonnen: Tadej Pogacar.

Villars-sur-Ollon (dpa) - Radstar Tadej Pogacar hat mit einer weiteren Machtdemonstration auf der Königsetappe souverän die Tour de Suisse gewonnen und damit zwei Wochen vor dem Start der Frankreich-Rundfahrt einen gelungenen Härtetest absolviert. Der slowenische Weltmeister feierte auf der fünften und letzten Etappe seinen dritten Tagessieg.

Pogacar holte sich nach 150,7 Kilometern mit Start und Ziel in Villars-sur-Ollon den Sieg bei der Bergankunft im Alleingang vor dem Franzosen Lenny Martinez und dem Niederländer Bart Lemmen. Damit beendete der 27-Jährige die Rundfahrt mit einem Vorsprung von 6:32 Minuten auf Tokio-Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador) in der Gesamtwertung.

Ausreißer Martinez fehlen 900 Meter

Vor dem Schlussanstieg hatte Pogacar noch einen Rückstand von über zwei Minuten auf eine Ausreißergruppe, ehe der Slowene aufs Tempo drückte. 900 Meter vor dem Ziel hatte Pogacar schließlich auch den führenden Martinez eingeholt.

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Pogacar, der bislang nur 16 Renntage in diesem Jahr absolviert hat, steht nun schon bei 13 Saisonsiegen. Bei der Tour könnte er mit einem fünften Gesamtsieg zu den Rekordgewinnern Eddy Merckx (Belgien), Jacques Anquetil, Bernard Hinault (beide Frankreich) und Miguel Indurain (Spanien) aufschließen.

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