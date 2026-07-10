Tour de France

Nach Evenepoel-Ärger über Lipowitz: Team will Wogen glätten

Schon am sechsten Tag der Tour regt sich Evenepoel über Kollege Lipowitz auf. Die beiden Protagonisten geben sich am Tag danach betont gelassen. Aber wie funktioniert das Duo bei der nächsten Prüfung?

Evenepoel (r) wünschte sich mehr Hilfe von Lipowitz. (Archivbild) Foto: Clara Margais/dpa
Evenepoel (r) wünschte sich mehr Hilfe von Lipowitz. (Archivbild)

Bordeaux (dpa) - Am Morgen nach dem ersten Krach zwischen Remco Evenepoel und Florian Lipowitz bei der Tour de France war beim Team Red Bull nichts mehr von Krisenstimmung zu spüren. «Wir haben gestern im Bus noch einmal miteinander geredet. Ich glaube, es ist alles geklärt und am Ende war es ein super harter Tag und wir können zufrieden sein mit der Performance. Die Stimmung ist gut», sagte der 25 Jahre alte Lipowitz der ARD und Eurosport vor dem Start der siebten Etappe. «Und jeder ist auch froh, dass wir heute hoffentlich einen ruhigeren Tag haben. Ich würde da jetzt nicht so viel Wert drauflegen.»

Gelassen bereiteten die Mitarbeiter am Teamhotel alles für die Abfahrt zum Start der nächsten Etappe mit Ziel in der Weinmetropole Bordeaux vor. Der australische Radprofi Jai Hindley schlenderte über den Parkplatz der Unterkunft, in der auch das Team von Tour-Dominator Tadej Pogacar untergekommen war. 

Evenepoel hatte sich nach der schwersten Pyrenäen-Etappe mächtig über die aus seiner Sicht mangelnde Hilfe seines deutschen Co-Kapitäns beklagt. Teamchef Ralph Denk wollte das im Podcast «Inside Red Bull-Bora-Hansgrohe» nicht überbewerten - und erklärte die Causa für beendet. «Da ist jetzt nichts Großes», sagte er. Beide hätten zusammen gegessen und gelacht. Das deckt sich mit dpa-Informationen. Über den Vorfall kann offenbar intern schon gescherzt werden. 

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Evenepoel: «Müssen jetzt nach vorne schauen»

Evenepoel gab sich am Freitag schon deutlich diplomatischer. «Jeder hat seine eigenen Stärken und die möchtest du ausspielen», sagte der Olympiasieger der ARD und Eurosport. «Es ist alles gesagt. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Wir müssen jetzt nach vorne schauen.» Auf dem Weg nach Bordeaux wurde er beim Scherzen mit seinem belgischen Landsmann Jasper Philipsen gefilmt. 

Der 26-Jährige ist bekannt dafür, direkt nach Etappen mitunter hitzig zu reagieren, sich dann aber wieder zu beruhigen. «Remco ist ein Typ, der sein Herz auf der Zunge trägt», sagte auch Red-Bull-Sportchef Zak Dempster vor der Etappe. «Und wenn er frustriert ist, dann sagt er es eben.»

Denk sieht keinen großen Bruch: «Das Thema wird größer gemacht aktuell, als es in Wirklichkeit war.» Eine Sprachbarriere habe bei der Uneinigkeit eine Rolle gespielt, das Ganze sei «auch im Eifer des Gefechts» passiert. «Das war nach über 180 Kilometern Bergetappe», fügte der 52-Jährige hinzu.

Der Olympiasieger liegt in der Gesamtwertung vor dem Deutschen. (Archivbild) Foto: Thibault Camus/AP/dpa
Der Olympiasieger liegt in der Gesamtwertung vor dem Deutschen. (Archivbild)

Auch wenn die Wogen nach dem Vorfall geglättet scheinen, werden die nächsten Wochen spannend. Wie geht der eher ruhige Lipowitz, der sich vor allem auf Radsport konzentrieren will und nach außen Harmonie verbreitet, mit der auch öffentlich fordernden Art seines impulsiven Kollegen um? Wie reagiert Evenepoel, wenn sich in den Alpen der Eindruck bestätigt, dass der Deutsche dort besser ist?

Evenepoel: «Das hat mich geärgert»

Der Belgier hatte Lipowitz nach der Bergankunft in Gavarnie-Gédre deutlich kritisiert. «Ja, ich war sauer - und zwar zu Recht. Bei der Katalonien-Rundfahrt bin ich 30 Kilometer lang für ihn an der Spitze gefahren. Ich habe um einen Kilometer Führungsarbeit gebeten, aber das ging nicht. Das hat mich geärgert, und das ist etwas, das wir heute Abend gründlich besprechen müssen», wurde Evenepoel in den belgischen Medien zitiert.

Hintergrund ist die Verfolgungsjagd auf der sechsten Etappe nach der Abfahrt vom Pyrenäen-Giganten Tourmalet. Evenepoel und Lipowitz waren in einer acht Fahrer großen Gruppe hinter dem enteilten Tagessieger Tadej Pogacar und dem zweitplatzierten Jonas Vingegaard unterwegs. 

Lipowitz war am Tourmalet stärker als der Belgier. (Archivbild) Foto: Thibault Camus/AP/dpa
Lipowitz war am Tourmalet stärker als der Belgier. (Archivbild)

Zumindest Vingegaard hätte die Gruppe einholen können, am Ende fehlten aber 19 Sekunden zum dänischen Giro-Sieger. Pogacar hatte fast drei Minuten Vorsprung auf Evenepoel und Co. Der Belgier leistete in der Gruppe die meiste Führungsarbeit, wie auch Denk sagte. 

Offenbar wollte Evenepoel vor allem, dass ihm der Deutsche den Sprint um die Bonussekunden im Ziel anzieht. «Ich habe um einen Leadout gebeten und keinen bekommen», zitierte ihn das Portal «Sporza». Lipowitz selbst hatte nach dem Zieleinlauf noch erklärt, dass die Zusammenarbeit mit Evenepoel gut geklappt habe. «Ich glaube, wir können zuversichtlich sein», meinte der 25-Jährige.

In der Gesamtwertung liegen beide Fahrer unter den besten zehn. Evenepoel hat als Vierter 3:30 Minuten Rückstand auf Pogacar, Lipowitz liegt auf Rang sieben mit vier Minuten Abstand zum Slowenen. Die Teamkollegen haben also noch gute Chancen auf das Podium.

Ungleiches Duo wird auf die Probe gestellt

Im Vorfeld der Tour hatte Teamchef Ralph Denk noch alle Bedenken über mögliches Konfliktpotenzial beiseitegeschoben. Evenepoel hatte dagegen genervt auf einige Fragen nach der Dynamik des ungleichen Duos reagiert.

Am Tourmalet hatte Lipowitz seinen Teamkollegen zunächst abgehängt. In der Abfahrt fuhr der Olympiasieger die Lücke aber zu. Es war trotzdem ein erster Fingerzeig, dass der deutsche Vorjahresdritte im Hochgebirge der Stärkere ist. 

In den kommenden Tagen stehen zunächst keine großen Bergprüfungen an, aber am französischen Nationalfeiertag am 14. Juli könnte das Duo im Zentralmassiv wieder auf die Probe gestellt werden. Zwischen Aurillac und Le Lioran sind 3.800 Höhenmeter und zwei Bergwertungen der ersten Kategorie zu überwinden.

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