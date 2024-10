Pokal-Aus in Wolfsburg: Dortmunder Krise geht weiter

Wolfsburg (dpa) - Nuri Sahin verschwand gleich nach dem Schlusspfiff mit einem Kopfschütteln in die Kabine, Torwart Gregor Kobel warf seine Handschuhe wütend gegen die Ersatzbank. Für Borussia Dortmund und seinen neuen Trainer hat sich die sportliche Krise durch ein spätes Pokal-Aus beim VfL Wolfsburg weiter verschärft. Nach den jüngsten Enttäuschungen in der Fußball-Bundesliga und in der Champions League kam noch eine 0:1 (0:0)-Niederlage nach Verlängerung hinzu, in der der Däne Jonas Wind erst in der 117. Minute für die Wölfe traf.