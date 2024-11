Polizei vor Alba-Spiel gegen Maccabi: Schutz in jeder Phase

Berlin (dpa) - Die Polizei will mögliche antiisraelische Ausschreitungen rund um das Basketball-Spiel zwischen Alba Berlin und Maccabi Tel Aviv im Keim ersticken. «Wir werden öffentlich Präsenz zeigen. Das heißt, wir werden mit Einsatzkräften in der Halle zugegen sein und die Ordnungskräfte unterstützen», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Alba empfängt den israelischen Meister am Donnerstagabend (20.00 Uhr/Magentasport) in der Uber Arena am Ostbahnhof.