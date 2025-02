Preuß und Co. bei WM angriffslustig: «Medaillen einsammeln»

Lenzerheide (dpa) - Dass es vom Bett zum WM-Schießstand gerade mal 700 Meter zu Fuß sind, ist ganz nach dem Geschmack von Franziska Preuß. «Auf alle Fälle, das ist sehr effektiv», sagt Deutschlands beste Biathletin. Am Mittwoch trat die 30-Jährige den kurzen Rückweg aus der Roland Arena im schweizerischen Lenzerheide ins nahe Teamhotel mit Bronze im Gepäck an. Und wenn sie sich am Freitag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) nach dem Sprint wieder in die Unterkunft begibt, soll am besten schon die nächste Medaille ihr gehören.