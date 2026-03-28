Radsport

Radprofi Lipowitz bei Katalonien-Rundfahrt auf Podestkurs

Deutschlands Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz überzeugt bei der Katalonien-Rundfahrt als Etappendritter und rückt in der Gesamtwertung vor. Jonas Vingegaard ist erneut nicht zu schlagen.

Florian Lipowitz überzeugt bei der Katalonien-Rundfahrt. (Archivbild) Foto: Nicolás Carvalho Ochoa/dpa
Florian Lipowitz überzeugt bei der Katalonien-Rundfahrt. (Archivbild)

Queralt (dpa) - Die deutsche Radsport-Hoffnung Florian Lipowitz ist bei der Katalonien-Rundfahrt auf Podestkurs. Auf der vorletzten Etappe über 158,2 schwere Bergkilometer von Berga zur Wallfahrtskirche Santuari de Queralt belegte der 25-Jährige den dritten Rang. Mit tatkräftiger Unterstützung seines Red-Bull-Teamkollegen Remco Evenepoel verbesserte sich Lipowitz in der Gesamtwertung auf den dritten Platz.

Überlegener Sieger der 6. Etappe wurde wie am Vortag der Gesamtführende Jonas Vingegaard aus Dänemark. Rang zwei sicherte sich der Gesamtzweite Lenny Martinez aus Frankreich, der im Schlussspurt Lipowitz knapp hinter sich ließ. Die Rundfahrt endet an diesem Sonntag mit der siebten Etappe mit Start und Ziel in Barcelona über 95 Kilometer.

Lipowitz lobt Evenepoel

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Im Ziel hatte Vingegaard, der jüngst schon die Rundfahrt Paris-Nizza gewonnen hatte, zehn Sekunden Vorsprung auf Martinez und Lipowitz. Damit baute der Däne 98 Tage vor Beginn der Tour de France seinen Vorsprung auf Martinez auf 1:22 Minuten aus. Lipowitz als Dritter liegt 1:30 Minuten zurück. 

Olympiasieger Evenepoel verbesserte sich als Etappen-Fünfter auch im Gesamtklassement um eine Position und geht als Fünfter in den Schlussabschnitt. «Er hat einen tollen Job gemacht», lobte Lipowitz den Belgier.

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