Rätselhafte Bayern: Aussetzer mit «langweiligem Fußball»

Der DFB-Pokal ist längst futsch. Die Meisterschaft haben die Münchner nach der ersten Heimniederlage der Saison auch nicht mehr in der eigenen Hand. Und die Champions League ist ein ohnehin unkalkulierbarer Tagesform-Wettbewerb. «Wenn du bei einem Club wie Bayern München unterschreibst, unterschreibst du für hundert Prozent. Das gilt für den Trainer und für die Spieler. Das haben wir nicht geliefert», konstatierte der angefressene Thomas Tuchel vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen den 1. FC Union Berlin.

Spielerisch reißt Bayer wie schon oft in der Vergangenheit mit - nur unter dem immer wieder als Münchner Schattentrainer genannten Alonso ist das nun auch erfolgreich. Leverkusen ist Topfavorit auf Pokalsieg und Meisterschaft. Eine imposante Serie in Europa weckt auch dort Titelträume.

Dass Tuchel stetig die Trainingsleistungen - wie auch nach dem Kurz-Trainingscamp an der Algarve - anpreist, erstaunt angesichts der am Sonntag sorg- und einfallslosen Wettkampf-Vorführung umso mehr. «Ich habe keine Lust mehr zu sagen, dass wir gut trainieren. Das glaubt ja auch keiner, wenn wir so spielen», merkte der 50-Jährige schmallippig an: «Nach 70 Minuten zu versuchen, den Schalter umzulegen, das geht gegen jedes Gesetz von Leistungsentwicklung und Leistungssport. So funktioniert es definitiv nicht.»