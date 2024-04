Rangnick bei Bayerns Trainersuche immer mehr im Fokus

München (dpa) - Ralf Rangnick hat Medienberichten zufolge gute Chancen, neuer Trainer des FC Bayern zu werden. Bei den Münchnern rückt der 65-Jährige, der aktuell noch Fußball-Nationaltrainer in Österreich ist, demnach immer mehr in den Fokus bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte am im ZDF am Wochenende gesagt, er hoffe auf eine «zeitnahe» Entscheidung und dass es «bald» auf die «Zielgerade» geht. «Wir wollen es so schnell wie möglich, aber auch so gründlich wie möglich machen», unterstrich er. Laut den Medienberichten vom Dienstag scheint eine Entscheidung noch in dieser Woche möglich.