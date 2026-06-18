Fußball-Nationalmannschaft

Rasenschonung: Nagelsmann lässt auf Nebenplatz trainieren

Die Nationalmannschaft zieht zum Training auf einen Nebenplatz um. Grund ist die Schonung des speziellen Rasens. Trainer Julian Nagelsmann schaut vor dem WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste genau hin.

Die Nationalmannschaft hat im WM-Camp drei Trainingsplätze zur Verfügung. Foto: Federico Gambarini/dpa
Die Nationalmannschaft hat im WM-Camp drei Trainingsplätze zur Verfügung.

Winston-Salem (dpa) - Julian Nagelsmann hat das Training mit der Fußball-Nationalmannschaft auf einem Nebenplatz fortgesetzt. Grund für den Umzug hinter die Haupttribüne des Spry Stadiums in Winston-Salem war die Schonung des Rasens auf dem Hauptplatz. In den für Medien einsehbaren ersten 15 Minuten der Einheit absolvierten Kapitän Joshua Kimmich und seine Kollegen Passübungen. Alle 27 Akteure des DFB-Teams waren im Einsatz. 

Bislang hatten auf dem Nebenplatz die Torhüter um Manuel Neuer trainiert. Das Torwart-Quartett zog für seine spezifischen Übungen diesmal auf dem Uni-Gelände einen Platz weiter. Insgesamt hat die DFB-Elf auf dem Gelände der Wake Forest University drei Plätze zur Verfügung. Um den Hauptplatz kümmerten sich Greenkeeper der Universität und ein Rasenexperte des DFB. 

Abschlusstraining wieder auf Hauptplatz geplant

Laut Verband gibt es keine grundsätzlichen Probleme mit der speziellen Bermuda-Grasmischung. Das Abschlusstraining für das zweite WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste soll am Freitag wieder auf dem Hauptplatz stattfinden. Anschließend fliegt die Nationalmannschaft nach Toronto, wo am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) die Partie stattfindet. Mit einem Sieg hat die DFB-Elf die Teilnahme an der K.o.-Phase sicher.

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