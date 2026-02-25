Fußball

Rassismus-Vorfall: UEFA weist Benfica-Einspruch zurück

Wegen Rassismus-Vorwürfen ist Benfica-Profi Gianluca Prestianni für das Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid gesperrt worden. Die UEFA entschied nun über den Einspruch seines Clubs.

Einspruch abgewiesen: Gianluca Prestianni (M) bleibt von der UEFA vorläufig gesperrt. (Archivbild) Foto: Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa
Einspruch abgewiesen: Gianluca Prestianni (M) bleibt von der UEFA vorläufig gesperrt. (Archivbild)

Nyon (dpa) - Wenige Stunden vor dem Champions-League-Rückspiel bei Real Madrid hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) einen Einspruch von Benfica Lissabon gegen die vorläufige Sperre des Fußball-Profis Gianluca Prestianni zurückgewiesen. Der 20 Jahre alte Argentinier darf deshalb bei dem Playoff-Rückspiel heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) in Madrid nicht spielen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seit der ersten Partie am vergangenen Dienstag in Lissabon steht ein Rassismus-Vorwurf gegen Prestianni im Raum. Den erheben die beiden Real-Profis Vinícius Júnior und Kylian Mbappé. Danach soll der Benfica-Spieler den Brasilianer Vinícius Júnior nach dessen Tor zum 1:0-Sieg und seinem anschließenden Jubel als «Affe» bezeichnet haben. Prestianni bestreitet die Vorwürfe. In der Szene hatte er sich das Trikot vor den Mund gezogen.

Die UEFA stellte klar, dass die vorläufige Sperre ungeachtet etwaiger Entscheidungen gelte, die die UEFA-Disziplinarorgane nach Abschluss der laufenden Untersuchung treffen könnten. Als Grund für die vorläufige Sperre gab der Kontinentalverband einen dem ersten Anschein nach vorliegenden Verstoß gegen Artikel 14 der UEFA-Disziplinarordnung im Zusammenhang mit diskriminierendem Verhalten an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Benfica mit gesperrtem Prestianni: «Auf alles vorbereitet»
Fußball

Benfica mit gesperrtem Prestianni: «Auf alles vorbereitet»

Der vorläufig gesperrte Prestianni ist mitgereist nach Madrid. Nach dem mutmaßlichen Rassismus-Vorfall im Hinspiel steht Benfica besonders im Fokus. Trainer Mourinho spricht aber erst mal nicht.

24.02.2026

Nach Rassismus-Vorfall: UEFA sperrt Prestianni für Rückspiel
Fußball

Nach Rassismus-Vorfall: UEFA sperrt Prestianni für Rückspiel

Zwei Tage vor dem zweiten Duell suspendiert die UEFA vorläufig Benfica-Profi Prestianni. Er soll im Hinspiel Reals Vinícius Júnior rassistisch beleidigt haben. Benfica will Protest einlegen.

23.02.2026

Rassismus: Kompanys Zwölf-Minuten-Statement zu Vini Junior
Fußball-Bundesliga

Rassismus: Kompanys Zwölf-Minuten-Statement zu Vini Junior

Am Ende der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel gegen Frankfurt äußert sich Vincent Kompany zum Rassismus im Fußball. Anlass ist der Vorfall mit Vincius Junior. Er rügt dabei auch einen Kollegen.

20.02.2026

Rassismus-Wirbel um Vinícius Junior: «Schande für Fußball»
Champions League

Rassismus-Wirbel um Vinícius Junior: «Schande für Fußball»

Nach dem Sieg von Real Madrid bei Benfica Lissabon steht Vinícius Junior im Zentrum eines angeblichen Rassismus-Vorfalls. Kylian Mbappé fordert eine Knallhart-Strafe. Der Beschuldigte wehrt sich.

18.02.2026

Real und PSG gewinnen Playoff-Hinspiele, Eklat um Vinicius
Champions League

Real und PSG gewinnen Playoff-Hinspiele, Eklat um Vinicius

Real Madrid gewinnt diesmal bei Benfica. Im Mittelpunkt steht eine mutmaßlich rassistische Beleidigung von Vinicius Jr. Titelverteidiger Paris gewinnt ebenso wie Galatasaray.

17.02.2026