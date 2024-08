Red-Bull-Motorsportberater Marko schlägt Alarm

Zandvoort (dpa) - Motorsportberater Helmut Marko will nach der deutlichen Niederlage von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Duell mit Lando Norris beim Grand Prix der Niederlande seinen Rennstall Red Bull wachrütteln. «Es ist alarmierend. Das Team muss härter arbeiten, oder beide Weltmeisterschaften sind in Gefahr», wurde Marko vom Fachmagazin «Autosport» nach dem ersten Rennen nach der Sommerpause in Zandvoort zitiert.