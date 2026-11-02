American Football

Regungslos nach Zusammenstoß: NFL-Profi im Krankenhaus

Detroits Footballprofi Jack Campbell bleibt bewegungslos auf dem Feld liegen und muss ins Krankenhaus. Sein Team sorgt sich um den 26-Jährigen.

Linebacker Jack Campbell blieb nach einem Zusammenstoß regungslos am Boden liegen. Foto: Paul Sancya/AP/dpa
Linebacker Jack Campbell blieb nach einem Zusammenstoß regungslos am Boden liegen.

Detroit (dpa) - Schreckmoment im NFL-Spiel der Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings: Nach einem unglücklichen Zusammenstoß ist Detroits Footballprofi Jack Campbell regungslos auf dem Feld liegen geblieben. Der 26 Jahre alte Verteidiger prallte beim Tackling mit dem Kopf gegen einen Kontrahenten und musste auf dem Spielfeld untersucht werden. Anschließend wurde er unter Applaus auf eine Trage gehoben, mit einem Wagen vom Feld gefahren und kam ins Krankenhaus.

«Was Jack passiert ist, war definitiv beängstigend», sagte Lions-Quarterback Jared Goff nach dem Spiel. «Das holt einen für einen Moment zurück in die Realität – dass er Ehemann und Vater ist.» Solche Situationen seien immer auch etwas surreal. «So etwas passiert, dann pfeift der Schiedsrichter - und schon geht es weiter», sagte Goff. Spieler beider Teams knieten auf dem Feld nieder und beteten für Campbell, als dieser versorgt wurde.

Campbell im Krankenhaus

Eine genaue Diagnose verkündeten die Lions zunächst nicht. «Jack Campbell erholt sich und wird heute Nacht in einem örtlichen Krankenhaus bleiben, um eine fortlaufende Überwachung und Untersuchung zu ermöglichen», schrieben das Team aus Detroit bei X. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, war Campbell bei Bewusstsein und atmete. «Unsere Gedanken und Gebete sind bei Jack Campbell und seiner Familie», sagte Lions-Coach Dan Campbell.

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Die Sorge um Campbell überschattete den sonst erfolgreichen Auftritt der Lions. Das Team um den deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown bezwang die Minnesota Vikings mit 19:15. Die Vikings waren bis zu diesem Spiel das einzige noch ungeschlagene Team in der NFL.

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