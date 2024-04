Rekordsieg: DHB-Frauen mit makelloser Bilanz zur EM

Heidelberg (dpa) - Mit dem höchsten Länderspielsieg der Geschichte haben Deutschlands Handballerinnen ihre makellose EM-Qualifikation gekrönt und eine gelungene Generalprobe für die anstehende Olympia-Qualifikation gefeiert. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch kam in Heidelberg gegen Israel zu einem mühelosen 46:9 (23:4) und damit zum sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Beste deutsche Werferin beim Rekordsieg vor 1121 Zuschauern war Rückraumspielerin Xenia Smits mit sieben Toren. Der bisher höchste Länderspielerfolg war das 45:12 gegen Paraguay bei der WM 2007.

Die DHB-Auswahl, die schon vorher als Gruppensieger feststand, beendete die Qualifikation für die EM-Endrunde vom 28. November bis 15. Dezember in Ungarn, Österreich und der Schweiz mit 12:0 Punkten und fährt nun mit viel Rückenwind nach Neu-Ulm.

Dort geht es ab Donnerstag in einem Vierer-Turnier mit Slowenien, Montenegro und Paraguay um das Ticket für die Sommerspiele in Paris. Es wäre die erste Olympia-Teilnahme für die DHB-Frauen seit 2008 in Peking.

Gaugisch schont zunächst einige Leistungsträgerinnen

Ähnlich wie beim klaren 35:12 am Vortag dominierte die deutsche Mannschaft auch das zweite Duell mit Israel von Beginn an, obwohl Gaugisch einige Leistungsträgerinnen zunächst schonte. Co-Kapitänin Emily Bölk, die vor dem Anpfiff als «Handballerin des Jahres» geehrt wurde, saß in der ersten Halbzeit ebenso nur auf der Bank wie Smits.