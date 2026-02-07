Winterspiele

Rodler Loch patzt nach Startrekord - Langenhan stark

Diesen Olympia-Start hat sich Rodel-Mitfavorit Felix Loch bei seinen fünften Winterspielen anders vorgestellt. Trotz Startrekord fährt der Bayer in die Bande. Besser machte es der Weltmeister.

Felix Loch patzt im ersten von vier Läufen trotz Startrekord. Foto: Robert Michael/dpa
Felix Loch patzt im ersten von vier Läufen trotz Startrekord.

Cortina d'Ampezzo (dpa) - Goldfavorit Felix Loch hat bei den olympischen Rodel-Rennen einen Fehlstart hingelegt. Nach einem Startrekord von 3,497 Sekunden berührte der 36-Jährige aus Berchtesgaden oben eine Bande und verlor somit viel Geschwindigkeit. So schüttelte der Weltcup-Gesamtführende im Ziel des ersten von vier Läufen in Cortina d'Ampezzo nur den Kopf. Hatte er doch schon 0,494 Sekunden Rückstand auf Platz eins. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Diesen sicherte sich Weltmeister Max Langenhan vom BRC Friedrichroda. Der mit Startnummer eins ins Rennen gegangenen 26-Jährige zauberte einen Bahnrekord von 52,924 Sekunden ins Eis des neu gebauten Cortina Sliding Centre. Langenhan führt vor dem zweiten Lauf hauchdünn vor dem Österreicher Jonas Müller. Dritter ist der Italiener Dominik Fischnaller, der in Peking vor vier Jahren Bronze gewann. Der Chemnitzer Timon Grancagnolo (22) liegt vor Loch auf Rang acht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Loch gegen Kumpel Müller: Rodel-Duell mit Österreich beginnt
Olympische Winterspiele

Loch gegen Kumpel Müller: Rodel-Duell mit Österreich beginnt

In jeder Rodel-Disziplin kommt es zum Nationen-Duell mit Österreich. Felix Loch könnte im Kampf um Olympia-Gold gegen Jonas Müller die Richtung vorgeben. Im Hintergrund lauern die Italiener.

06.02.2026

Rodler Langenhan siegt vor Loch - «Mega zufrieden»
Weltcup in Altenberg

Rodler Langenhan siegt vor Loch - «Mega zufrieden»

Max Langenhan hat das Siegen nicht verlernt. Der Rodel-Weltmeister setzt sich in Altenberg vor seinem Zimmerkollegen durch. Und auch die Doppelsitzer-Teams schaffen es auf das Podest.

11.01.2025

Neues Rodel-Traumpaar Taubitz und Langenhan
Wintersport

Neues Rodel-Traumpaar Taubitz und Langenhan

Deutschland hat ein neues Rodel-Traumpaar: Julia Taubitz und Max Langenhan haben ihre tolle Saison gekrönt. Auch ein Altmeister trumpft in Lettland auf.

25.02.2024

WM in Altenberg

Goldener WM-Abschied für Rodel-Bundestrainer Loch

In einem Krimi im Eiskanal holen Deutschlands Rodlerinnen und Rodler Team-Gold. Für Bundestrainer Norbert Loch ist es ein besonderer Titel.

28.01.2024

Rodel-WM in Altenberg

Gold und Bronze für Rodel-Doppelzimmer bei WM

Max Langenhan gewinnt mit einer überragenden Vorstellung den WM-Titel und steht zusammen mit Felix Loch auf dem Podest. Bei den Frauen läuft es weniger gut.

27.01.2024