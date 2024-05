Roger Schmidt will nicht zum FC Bayern

Seixal (dpa) - Der von mehreren Medien gehandelte Roger Schmidt hat kein Interesse am Trainerjob beim FC Bayern München in diesem Sommer.

«Für mich ist klar, dass ich bis 2026 bei Benfica Lissabon bleibe. Das ist es, was ich will. Darum habe ich einen neuen Vertrag unterschrieben», sagte der 57-Jährige am Samstag auf dem Benfica-Trainingsgelände in Seixal. «Ich bin nicht auf dem Markt. Ich habe einen Job bei Benfica.»