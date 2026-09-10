Zeitfahren in Spanien

Roglic holt bei Vuelta auf, aber Mas verteidigt Führung

Spezialist Primoz Roglic nimmt Enric Mas im Zeitfahren Zeit ab, doch der Spanier bleibt vorn. Und jetzt geht es wieder auf ein Terrain, das ihm deutlich besser liegt.

Der Spanier liegt weiter in Führung. (Archivbild) Foto: Marian León/EUROPA PRESS/dpa
Der Spanier liegt weiter in Führung. (Archivbild)

Jerez de la Frontera (dpa) - Der Spanier Enric Mas hat seinen Rivalen Primoz Roglic beim Einzelzeitfahren der Vuelta in Schach gehalten und einen großen Schritt zum Gesamtsieg gemacht. Auf den 32,1 Kilometern von El Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera verlor Mas als 12. zwar eine gute halbe Minute auf den Slowenen (4.), verteidigte sein Rotes Trikot aber. Der 31-Jährige hat nun noch 1:37 Minuten Vorsprung. Roglic verbesserte sich wieder auf Gesamtrang zwei. Der Österreicher Felix Gall ist Dritter mit 3:01 Minuten Rückstand auf Mas.

In den kommenden Tagen stehen wieder Bergetappen an, bei denen Mas bisher stärker war als Gall und der viermalige Vuelta-Champion Roglic. Für den Spanier wäre es der erste Gesamtsieg bei einer der drei Grand Tours.

Noch zwei schwere Bergprüfungen

Den Tagessieg sicherte sich der schweizerisch-liechtensteinische Profi Stefan Küng. Bester Deutscher wurde Georg Steinhauser auf dem 11. Platz. Der Kurs war relativ flach, nur kleinere Hügel unterbrachen die schnelle Strecke. Es war das einzige längere Einzelzeitfahren der Vuelta. Die Rundfahrt hatte mit einer kurzen Zeitfahrprüfung über neun Kilometer in Monaco begonnen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Entscheidung im Kampf um das Rote Trikot wird an den kommenden beiden Tagen fallen. Am Freitag endet die 210 Kilometer lange Etappe mit einer Bergankunft am Peñas Blancas. Einen Tag später steht dann die Königsetappe auf dem Programm, auf der die Fahrer insgesamt 4.850 Höhenmeter erklimmen müssen. Am Sonntag endet die Spanien-Rundfahrt in Granada.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Vuelta-Coup von Brenner: Erster deutscher Sieg seit 2023
Spanien-Rundfahrt

Vuelta-Coup von Brenner: Erster deutscher Sieg seit 2023

Marco Brenner zählt zu den deutschen Rundfahrt-Hoffnungen. Bei der Vuelta feiert der frühere deutsche Meister seinen bisher größten Karriere-Erfolg.

05.09.2026

Nächster Pogacar-Triumph bei der Vuelta
Spanien-Rundfahrt

Nächster Pogacar-Triumph bei der Vuelta

Der slowenische Weltmeister fährt bei der Spanien-Rundfahrt in seiner eigenen Liga. Auf der sechsten Etappe feiert er bereits seinen dritten Tageserfolg.

27.08.2026

Von Auto angefahren: Roglic hofft weiter auf Vuelta-Start
Radsport

Von Auto angefahren: Roglic hofft weiter auf Vuelta-Start

Primoz Roglic muss einen Rückschlag in der Vorbereitung auf die Vuelta verdauen. Der Slowene muss für mehrere Rennen absagen, hofft aber weiter auf eine Teilnahme an der Spanien-Rundfahrt.

31.07.2026

Spanien-Rundfahrt

Radstar Roglic krönt sich zum Rekordsieger der Vuelta

Primoz Roglic avanciert zum Rekordsieger der Vuelta. Für sein deutsches Team Red Bull ist der vierte Triumph des Slowenen ein versöhnlicher Erfolg nach einem durchwachsenen Sommer.

08.09.2024

Italien-Rundfahrt

Giro: Drei Zeitfahren, Berge und eine deutsche Hoffnung

3489,2 Kilometer warten auf die Radprofis bei der am Samstag beginnenden Italien-Rundfahrt bis zum Ziel in Rom. In der letzten Woche geht es in den Bergen zur Sache. Kann Lennard Kämna dann mithalten?

03.05.2023