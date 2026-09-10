Roglic holt bei Vuelta auf, aber Mas verteidigt Führung

Jerez de la Frontera (dpa) - Der Spanier Enric Mas hat seinen Rivalen Primoz Roglic beim Einzelzeitfahren der Vuelta in Schach gehalten und einen großen Schritt zum Gesamtsieg gemacht. Auf den 32,1 Kilometern von El Puerto de Santa María nach Jerez de la Frontera verlor Mas als 12. zwar eine gute halbe Minute auf den Slowenen (4.), verteidigte sein Rotes Trikot aber. Der 31-Jährige hat nun noch 1:37 Minuten Vorsprung. Roglic verbesserte sich wieder auf Gesamtrang zwei. Der Österreicher Felix Gall ist Dritter mit 3:01 Minuten Rückstand auf Mas.

In den kommenden Tagen stehen wieder Bergetappen an, bei denen Mas bisher stärker war als Gall und der viermalige Vuelta-Champion Roglic. Für den Spanier wäre es der erste Gesamtsieg bei einer der drei Grand Tours.

Noch zwei schwere Bergprüfungen

Den Tagessieg sicherte sich der schweizerisch-liechtensteinische Profi Stefan Küng. Bester Deutscher wurde Georg Steinhauser auf dem 11. Platz. Der Kurs war relativ flach, nur kleinere Hügel unterbrachen die schnelle Strecke. Es war das einzige längere Einzelzeitfahren der Vuelta. Die Rundfahrt hatte mit einer kurzen Zeitfahrprüfung über neun Kilometer in Monaco begonnen.

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