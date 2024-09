Ronaldos Youtube-Wachstum: «Noch nie dagewesen»

Berlin (dpa) - Cristiano Ronaldo hat wieder einen Rekord gebrochen - dieses Mal allerdings weit abseits des Rasens. Rund 57 Millionen Abonnenten erreichte der neue Youtube-Kanal «UR Cristiano» des 39-jährigen Portugiesen in der Anfangsphase, mittlerweile sind es rund 63 Millionen. Ein so schneller Anstieg an Followern sei auf Youtube «noch nie dagewesen», sagte Social-Media-Experte Robin Blase.