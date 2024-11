Rose auch am Mittwoch im Pokal auf der Leipziger Bank

Leipzig (dpa) - Trainer Marco Rose wird auch am kommenden Mittwoch im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank von RB Leipzig sitzen. Das bestätigte Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer nach der 1:5-Pleite in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg. «Marco Rose ist unser Trainer», sagte Schäfer und kündigte nach dem «Genickschlag» eine Analyse der Situation an: «Wenn wir 1:5 verlieren, ist es brutal enttäuschend. Wir müssen in die Analyse gehen und intensiv sprechen, um schnellstmöglich Antworten zu finden, um so etwas zu vermeiden.»